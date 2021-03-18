Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию от коронавируса

Около 26 тысяч человек – все взрослое население территории – получили по две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca.

Британская заморская территория Гибралтар завершила вакцинацию от коронавируса первой в мире. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкока сообщило издание The Telegraph.

Около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca, которую доставляли из Великобритании. Общее население Гибралтара – около 32 тысяч человек.

Одним из факторов успешного проведения кампании стали непрерывные поставки вакцины. В самой же Великобритании ощущается ее нехватка.

В частности, по словам Хэнкока, власти Великобритании задержали партию 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca на заводе Serum Institute of India (SII) из-за необходимости повторного тестирования ее стабильности. "Подобных событий следует ожидать в производственном процессе такой сложности, и это свидетельствует о строгости наших проверок безопасности", – сказал министр.

Пять миллионов доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для Великобритании, задерживаются правительством Индии. В связи с ростом числа случаев коронавируса в стране Нью-Дели рассматривает возможность расширения программы вакцинации.

При этом Хэнкок сказал, что партнерство с SII – это то, чем Великобритания "может гордиться", несмотря на задержку. "Я хочу официально выразить свою благодарность Serum Institute of India за невероятную работу, которую они проводят по производству вакцины не только для Великобритании, но и для всего мира. Их технология и их возможности, одобренные MHRA, замечательны. Компания произведет в этом году миллиард доз вакцины Oxford AstraZeneca", – заявил министр.

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По словам Хэнкока, в апреле запланированные на сегодняшний день поставки вакцин в страну будут меньше, чем в марте. Но в следующем месяце необходимо ввести 12 млн доз в качестве второй прививки, их нельзя откладывать. Власти предпринимают меры для увеличения поставок, в частности, есть надежда на начало поставок вакцины Moderna.

Напомним, президент Владимир Зеленский не видит оснований для ограничения использования препарата AstraZeneca для вакцинации украинцев от коронавируса. Об этом он сказал 18 марта в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Италия и Франция готовы продолжить вакцинирование препаратом AstraZeneca. Такое решение они могут принять уже 18 марта, если европейский регулятор даст "зеленый свет".