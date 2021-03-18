Гібралтар першим у світі завершив вакцинацію від коронавірусу

Близько 26 тисяч осіб — усе доросле населення території — отримали по дві дози вакцини Pfizer чи AstraZeneca.

Британська заморська територія Гібралтар завершила вакцинацію від коронавірусу першою у світі. Про це з посиланням на міністра охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкока повідомило видання The Telegraph.

Близько 26 тисяч жителів території у віці від 18 років отримали обидві дози вакцини Pfizer або AstraZeneca, яку доставляли з Великобританії. Загальне населення Гібралтару — близько 32 тисяч чоловік.

Одним з факторів успішного проведення кампанії стали безперервні постачання вакцини. У самій же Великобританії відчувається її нестача.

Зокрема, за словами Хенкока, влада Великобританії затримала партію 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca на заводі Serum Institute of India (SII) через необхідність повторного тестування її стабільності. "Подібних подій варто очікувати у виробничому процесі такої складності, і це свідчить про суворість наших перевірок безпеки", — сказав міністр.

П'ять мільйонів доз вакцини AstraZeneca, призначених для Великобританії, затримуються урядом Індії. У зв'язку із зростанням числа випадків коронавірусу в країні Нью-Делі розглядає можливість розширення програми вакцинації.

При цьому Хенкок сказав, що партнерство з SII — це те, чим Великобританія "може пишатися", незважаючи на затримку. "Я хочу офіційно висловити свою подяку Serum Institute of India за неймовірну роботу, яку вони проводять з виробництва вакцини не тільки для Великобританії, але і для всього світу. Їхня технологія і їхні можливості, схвалені MHRA, чудові. Компанія зробить у цьому році мільярд доз вакцини Oxford AstraZeneca", — заявив міністр.

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За словами Хенкока, у квітні заплановані на сьогодні постачання вакцин у країну будуть менші, ніж у березні. Але в наступному місяці необхідно ввести 12 млн доз другим щепленням, їх не можна відкладати. Влада вживає заходів для збільшення постачань, зокрема, є надія на початок постачання вакцини Moderna.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський не бачить підстав для обмеження використання препарату AstraZeneca для вакцинації українців від коронавірусу. Про це він сказав 18 березня в ході спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседом.

Італія і Франція готові продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Таке рішення вони можуть прийняти вже 18 березня, якщо європейський регулятор дасть "зелене світло".