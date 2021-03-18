Для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине нет оснований, – Зеленский

Вакциной, по его словам, привились уже 90 тысяч граждан. При этом ни одного летального случая зафиксировано не было.

Президент Владимир Зеленский не видит оснований для ограничения использования препарата AstraZeneca для вакцинации украинцев от коронавируса. Об этом он сказал 18 марта в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский считает, что против самой доступной вакцины от коронавируса началась необоснованная информационная атака.

"Мы вакцинировали уже около 90 тысяч человек. У нас ни одного летального случая. Я считаю, это информационная атака на AstraZeneca, или на CoviShield, а я сам вакцинировался этой вакциной. И я стою перед вами, говорю и нормально себя чувствую", – отметил президент.

Он также добавил, что вакцина AstraZeneca – "самая доступная", а Минздрав не имеет информации, которая бы могла способствовать ограничению использования этой вакцины AstraZeneca.

Зеленский пока не знает, кто развязал эту "информационную войну", однако заверил, что Украина продолжит использовать вакцину.

Напомним, что Италия и Франция готовы продолжить вакцинирование препаратом AstraZeneca. Такое решение они могут принять уже 18 марта, если европейский регулятор даст "зеленый свет".

Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Ранее Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах.