Для обмеження використання вакцини AstraZeneca в Україні немає підстав, — Зеленський

Європейські країни готові відновити припинену вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Президент Володимир Зеленський не бачить підстав для обмеження використання препарату AstraZeneca для вакцинації українців від коронавірусу. Про це він сказав 18 березня в ході спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседом.

Зеленський вважає, що проти найбільш доступної вакцини від коронавірусу почалася необґрунтована інформаційна атака.

"Ми вакцинували вже близько 90 тисяч осіб. У нас жодного летального випадку. Я вважаю, це інформаційна атака на AstraZeneca, або на CoviShield, а я сам вакцинувався цією вакциною. І я стою перед вами, говорю і нормально себе почуваю", — зазначив президент.

Він також додав, що вакцина AstraZeneca — "найдоступніша", а МОЗ не має інформації, яка б могла сприяти обмеженню використання цієї вакцини AstraZeneca.

Зеленський поки не знає, хто розв'язав цю "інформаційну війну", однак запевнив, що Україна продовжить використовувати вакцину.

Нагадаємо, що Італія і Франція готові продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Таке рішення вони можуть прийняти вже 18 березня, якщо європейський регулятор дасть "зелене світло".

Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Раніше Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти.