Известную статую писающего мальчика в Брюсселе одели в медицинский костюм и маску (фото)

Одеяние повторяет одежду участников движения Covid Boys, которые при помощи юмора объясняют людям, как придерживаться правил карантина.

В столице Бельгии Брюсселе статую писающего мальчика приодели в защитный медицинский костюм и защитную маску. Об этом сообщает VRT.

Отмечается, что это первый наряд в 2021 году для статуи и 1054 за все время. Данное одеяние посвящено движению "Covid Boys", которые патрулируют общественные места и при помощи юмора помогают людям соблюдать правила пандемии. Именно их костюм и надет на статуе.

[ + – ] Члены движения "Covid boys" Фото: bullet

"Предлагая Covid Boys возможность одеть Писающего мальчика, мы хотели поблагодарить их за профилактическую работу, которую они проводили каждый день в полевых условиях в течение пяти месяцев. В этом новом костюме мы хотели подчеркнуть то, что действительно приносит свои плоды", — заявила советница по культуре, туризму и крупным мероприятиям Дельфин Хуба.

На защитном костюме изображен логотип Брюсселя. В качестве маски используют респиратор FFP2. Также писающий мальчик получил красные перчатки, пояс и небольшую сумку для антисептика и рулетку, чтобы можно было точно измерить соблюдения социальной дистанции.

Фото: VRT

Напомним, косплеер из Бельгии потратил 638 часов на создание костюма по игре World of Warcraft.

Отметим, что в Бельгии собак научили определять коронавирус у людей с точностью до 95%.