Відому статую хлопчика, який пісяє, у Брюсселі одягнули в медичний костюм і маску (фото)

Вбрання повторює одяг учасників руху Covid Boys, які за допомогою гумору пояснюють людям, як дотримуватися правил карантину.

У столиці Бельгії Брюсселі статую хлопчика, який пісяє, одягнули в захисний медичний костюм і захисну маску. Про це повідомляє VRT.

Зазначається, що це перший наряд у 2021 році для статуї і 1 054 за весь час. Це вбрання присвячене руху "Covid Boys", які патрулюють громадські місця і за допомогою гумору допомагають людям дотримуватися правил пандемії. Саме їхній костюм й одягнений на статуї.

[ + – ] Члени руху "Covid boys" Фото: bullet

"Пропонуючи Covid Boys можливість одягнути Хлопчика, який пісяє, ми хотіли подякувати їм за профілактичну роботу, яку вони проводили щодня в польових умовах протягом п'яти місяців. У цьому новому костюмі ми хотіли підкреслити те, що дійсно приносить свої плоди", — заявила радниця з культури, туризму та великих заходів Дельфін Хуба.

На захисному костюмі зображений логотип Брюсселя. Як маску використовують респіратор FFP2. Також хлопчик, який пісяє, отримав червоні рукавички, пояс і невелику сумку для антисептика та рулетку, щоб можна було точно виміряти дотримання соціальної дистанції.

Фото: VRT

Нагадаємо, косплеєр із Бельгії витратив 638 годин на створення костюма за мотивами гри World of Warcraft.

Зазначимо, що в Бельгії собак навчили визначати коронавірус у людей з точністю до 95%.