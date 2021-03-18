Відому статую хлопчика, який пісяє, у Брюсселі одягнули в медичний костюм і маску (фото)
Вбрання повторює одяг учасників руху Covid Boys, які за допомогою гумору пояснюють людям, як дотримуватися правил карантину.
У столиці Бельгії Брюсселі статую хлопчика, який пісяє, одягнули в захисний медичний костюм і захисну маску. Про це повідомляє VRT.
Зазначається, що це перший наряд у 2021 році для статуї і 1 054 за весь час. Це вбрання присвячене руху "Covid Boys", які патрулюють громадські місця і за допомогою гумору допомагають людям дотримуватися правил пандемії. Саме їхній костюм й одягнений на статуї.
"Пропонуючи Covid Boys можливість одягнути Хлопчика, який пісяє, ми хотіли подякувати їм за профілактичну роботу, яку вони проводили щодня в польових умовах протягом п'яти місяців. У цьому новому костюмі ми хотіли підкреслити те, що дійсно приносить свої плоди", — заявила радниця з культури, туризму та великих заходів Дельфін Хуба.
На захисному костюмі зображений логотип Брюсселя. Як маску використовують респіратор FFP2. Також хлопчик, який пісяє, отримав червоні рукавички, пояс і невелику сумку для антисептика та рулетку, щоб можна було точно виміряти дотримання соціальної дистанції.
Нагадаємо, косплеєр із Бельгії витратив 638 годин на створення костюма за мотивами гри World of Warcraft.
Зазначимо, що в Бельгії собак навчили визначати коронавірус у людей з точністю до 95%.