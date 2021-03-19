Эрдоган назвал ответ Путина на слова Байдена "умным"

Президент Турции считает, что слова Байдена в адрес Путина "не к лицу государственному деятелю".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимыми высказывание президента США Джо Байдена, который считает что президента РФ Владимира Путина можно назвать убийцей. Выступая перед журналистами после пятничного намаза, Эрдоган поддержал реакцию российского лидера по данному вопросу.

​​​​​​​"Слова Байдена в адрес Путина не к лицу​​​​​​​ государственному деятелю, – сказал турецкий лидер. – Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину. На мой взгляд, Путин дал очень умный ответ".

Напомним, 18 марта Путин прокомментировал интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей".

"Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы", – завил президент России. Затем он добавил, что если говорить по этой теме шире, то "в истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся в зеркало. Мы всегда там видим себя". То есть перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем являемся по сути, пояснил Путин.

Также Путин вспомнил дворовую поговорку своего детства: "Кто как обзывается, тот сам так называется".

Через несколько часов Путин в ходе своего телеинтервью предложил Байдену провести публичные дебаты в прямом эфире.

В декабре прошлого года Путин говорил об Эрдогане так: "У нас расходятся взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово, мужчина, он хвостом не виляет, если что-то выгодно для его страны, он идет до конца".

24 октября Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "подлечиться", комментируя его высказывания трехнедельной давности о необходимости внедрения во Франции на уровне системы образования "просвещенного ислама".

В ноябре 2019 года Эрдоган, комментируя слова Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга", заявил, что французскому лидеру самому следует сначала проверить мозги.