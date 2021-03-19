Ердоган назвав відповідь Путіна на слова Байдена "розумною"

Президент Туреччини вважає, що слова Байдена на адресу Путіна "не личать державному діячеві".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприпустимими висловлювання президента США Джо Байдена, який вважає що президента РФ Володимира Путіна можна назвати вбивцею. Виступаючи перед журналістами після п'ятничного намазу, Ердоган підтримав реакцію російського лідера з цього питання.

"Слова Байдена на адресу Путіна не личать державному діячеві, — сказав турецький лідер. — Подібні слова не варто використовувати на адресу керівників держав, подібних Путіну. На мій погляд, Путін дав дуже розумну відповідь".

Нагадаємо, що 18 березня Путін прокоментував інтерв'ю Байдена, у якому той ствердно відповів на запитання, чи вважає він президента Росії "вбивцею".

"Що б я йому відповів? Я б сказав йому: "Будьте здорові", — завив президент Росії. Потім він додав, що якщо говорити щодо цієї теми ширше, то "в історії кожного народу, кожної держави багато дуже важких, дуже драматичних і кривавих подій. Але коли ми оцінюємо інших людей, або коли оцінюємо навіть інші держави, інші народи, ми завжди ніби дивимося в дзеркало. Ми завжди там бачимо себе". Тобто перекладаємо на іншу людину те, чим ми самі дихаємо, чим є по суті, пояснив Путін.

Також Путін згадав дворову приказку свого дитинства: "Хто як обзивається, той сам так називається".

Через кілька годин Путін у ході свого телеінтерв'ю запропонував Байдену провести публічні дебати в прямому ефірі.

У грудні минулого року Путін говорив про Ердогана так: "У нас різні погляди на окремі питання, але це людина, яка тримає слово, чоловік, він хвіст не виляє, якщо щось вигідно для його країни, він йде до кінця".

24 жовтня Ердоган порадив президенту Франції Еммануелю Макрону "підлікуватися", коментуючи його висловлювання тритижневої давності про необхідність впровадження у Франції на рівні системи освіти "освіченого ісламу".

У листопаді 2019 року Ердоган, коментуючи слова Макрона про те, що НАТО перебуває в стані "смерті мозку", заявив, що французькому лідеру самому варто спочатку перевірити мізки.