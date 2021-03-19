В Китае потерпел крушение туристический вертолет с 4 пассажирами на борту (видео)

Вертолет упал в море недалеко от города Сямэнь. Спасатели продолжают поисковые работы.

В пятницу, 19 марта, в Китае произошло крушение туристического вертолета. Транспортное средство упало в море возле города Сямэнь (Сямынь) в восточной провинции Фуцзянь. Об этом сообщает местный телеканал CGTN в Twitter.

По предварительной информации, на борту было 4 человека.

Позже на странице телеканала появилось сообщение, согласно которому трое из пассажиров вертолета погибли, а один пропал без вести.

Местные спасатели продолжают поисковые работы.

На Telegram-канале Mash сообщили, что, по предварительной версии, пассажиры были на вертолете модели Robinson 44/66.

Напомним, в начале марта в Турции потерпел крушение военный вертолет. Девять находившихся на борту солдат погибли.

В феврале на французском горнолыжном курорте Куршевель потерпел крушение гражданский вертолет. Два человека, которые были на борту – погибли, трое получили травмы.