У Китаї розбився туристичний вертоліт із 4 пасажирами на борту (відео)

Вертоліт впав у море недалеко від міста Сямень. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

У пʼятницю, 19 березня, у Китаї сталася аварія туристичного вертольота. Транспортний засіб впав у море біля міста Сямень (Сяминь) у східній провінції Фуцзянь. Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN у Twitter.

За попередньою інформацією, на борту було 4 людини.

Пізніше на сторінці телеканалу зʼявилося повідомлення, згідно з яким троє з пасажирів вертольота загинули, а одна людина зникла безвісти.

Місцеві рятувальники продовжують пошукові роботи.

На Telegram-каналі Mash повідомили, що, за попередньою версією, пасажири були на вертольоті моделі Robinson 44/66.

Нагадаємо, на початку березня в Туреччині розбився військовий вертоліт. Девʼятеро солдатів, які перебували на борту, загинули.

У лютому на французькому гірськолижному курорті Куршевель зазнав аварії цивільний вертоліт. Двоє людей, які були на борту — загинули, троє отримали травми.