У Китаї розбився туристичний вертоліт із 4 пасажирами на борту (відео)
Вертоліт впав у море недалеко від міста Сямень. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
У пʼятницю, 19 березня, у Китаї сталася аварія туристичного вертольота. Транспортний засіб впав у море біля міста Сямень (Сяминь) у східній провінції Фуцзянь. Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN у Twitter.
За попередньою інформацією, на борту було 4 людини.
Пізніше на сторінці телеканалу зʼявилося повідомлення, згідно з яким троє з пасажирів вертольота загинули, а одна людина зникла безвісти.
Місцеві рятувальники продовжують пошукові роботи.
На Telegram-каналі Mash повідомили, що, за попередньою версією, пасажири були на вертольоті моделі Robinson 44/66.
Нагадаємо, на початку березня в Туреччині розбився військовий вертоліт. Девʼятеро солдатів, які перебували на борту, загинули.
У лютому на французькому гірськолижному курорті Куршевель зазнав аварії цивільний вертоліт. Двоє людей, які були на борту — загинули, троє отримали травми.