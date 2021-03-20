Звезда сериала "След" Андрей Лавров напал с ножом на военного в Москве

По данным СМИ, Андрей Лавров вооружился ножом-бабочкой и угрожал убийством сотруднику военной автоинспекции в центре российской столицы.

Российский актер Андрей Лавров, известный по сериалу "След", угрожал ножом в центре Москвы инспектору военной автоинспекции (ВАИ). Об этом в субботу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники среди силовиков.

Инцидент якобы произошел накануне вечером.

"Андрей Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством. Прибывшими полицейскими мужчина был задержан", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, актер уже признался в содеянном в своих показаниях.

В свою очередь журнал StarHit пишет, что артист, подойдя к стоявшему на посту инспектору ВАИ, стал выкрикивать такие слова: "Вызывай ментов, мне терять нечего, я тебя резать буду!".

СМИ отмечает, что в этот момент сотрудники полиции находились рядом, потому инцидент очень быстро завершился. Теперь актеру может грозить ответственность по статье об угрозе убийством.

Справка: Сотрудники ВАИ выполняют задачи по обеспечению безопасности во время движения колонн, сопровождения военной техники, участвуют в выяснении причин ДТП с участием военных автомобилей.

44-летний Андрей Лавров играл в сериалах "Универ", "СОБР", однако наибольшую известность ему принес сериал "След".

В сериале он играл капитана полиции, вспыльчивого оперативника.

Фото: Скриншот

"На допросах бывает излишне агрессивен, но это даже хорошо — запуганный подозреваемый может рассказать больше, чем требуется. Пережил гибель невесты, которая, как позже выяснилось, возглавляла группировку контрабандистов", – говорится в описании сериала на сайте "Вики.След".

Сериал "След" – российский криминальный телесериал, рассказывающий о сотрудниках вымышленной спецслужбы — Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе Министерства внутренних дел России для борьбы с преступностью.

Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному" и "Молодые и злые" и остальных.

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