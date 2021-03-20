Зірка серіалу "Слід" Андрій Лавров напав з ножем на військового в Москві

За даними ЗМІ, Андрій Лавров озброївся ножем-метеликом і погрожував вбивством співробітнику військової автоінспекції в центрі російської столиці.

Російський актор Андрій Лавров, відомий за серіалом "Слід", погрожував ножем в центрі Москви інспектору військової автоінспекції (ВАІ). Про це в суботу, 20 березня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерела серед силовиків.

Інцидент нібито стався напередодні ввечері.

"Андрій Лавров підійшов до інспектора ВАІ на Котельническій набережній і, тримаючи в руці ніж-метелик, почав викрикувати співробітнику погрози вбивством. Прибулими поліцейськими чоловіка було затримано", — розповів співрозмовник агентства.

За його словами, актор вже зізнався в скоєному в своїх свідченнях.

У свою чергу, журнал StarHit пише, що артист, підійшовши до інспектора ВАІ, що стояв на посту, став викрикувати такі слова: "Викликай ментів, мені втрачати нічого, я тебе різатиму!".

ЗМІ зазначає, що в цей момент співробітники поліції перебували поруч, тому інцидент дуже швидко завершився. Тепер акторові може загрожувати відповідальність за статтею про погрозу вбивством.

Довідка: Співробітники ВАІ виконують завдання щодо забезпечення безпеки під час руху колон, супроводу військової техніки, беруть участь у зʼясуванні причин ДТП за участю військових автомобілів.

44-річний Андрій Лавров грав у серіалах "Універ", "СОБР", проте найбільшу популярність йому приніс серіал "Слід".

У серіалі він грав капітана поліції, запального оперативника.

Фото: Скриншот

"На допитах буває надмірно агресивний, але це навіть добре — заляканий підозрюваний може розповісти більше, ніж потрібно. Пережив загибель нареченої, яка, як пізніше зʼясувалося, очолювала угруповання контрабандистів", — йдеться в описі серіалу на сайті "Вики.След".

Серіал "Слід" — російський кримінальний телесеріал, що розповідає про співробітників вигаданої спецслужби — Федеральної експертної служби (ФЕС), створеної в Москві в складі Міністерства внутрішніх справ Росії для боротьби зі злочинністю.

Також він знімався в інших серіалах: "Кулагін і партнери", "Бункер, або вчені під землею", "Брати по-різному" і "Молоді і злі" та інших.

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