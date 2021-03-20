Россиянин признался ФБР в попытке кибератаки на Tesla: Маск оценил "наказание"

Гражданин России Егор Крючков заявил, что хотел украсть ценную информацию и потребовать за нее деньги.

После признания ему грозит 10 месяцев лишения свободы за попытку кибератаки и преступный сговор против компании Tesla, приговор должны вынести 10 мая. Об этом пресс-служба Министерства юстиции США написала на официальном сайте.

Илон Маск на своей странице в соцсети "Твиттер" прокомментировал новость, указав название романа российского писателя Федора Достоевского. "Преступленіе и наказаніе", — написал бизнесмен кириллицей.

[ + – ] Твит Илона Маска

По данным следствия, в 2020 году россиянин жил в США по туристической визе. Он отправился в Неваду и попытался уговорить одного из сотрудников завода Tesla устроить кибератаку. Егор Крючков планировал заразить компьютерную систему компании вирусом, который бы передал конфиденциальные данные, чтобы получить выкуп.

Сначала обвиняемый предложил "сообщнику" вознаграждение в 500 тысяч долларов, а затем увеличил его до миллиона. Несмотря на такую сумму, работник завода сообщил о намерениях россиянина своим начальникам, а те, в свою очередь, обратились в ФБР. Американские правоохранители задержали подозреваемого и завели против него дело о преступном сговоре и попытке организации кибератаки.

Тогда Илон Маск поблагодарил следственные органы США и признал: "Это была серьезная атака".

[ + – ] Пост Илона Маска

В сентябре 2020 года Крючкову официально предъявили обвинение в федеральном суде. Мужчина заявил, что российские власти знали о его планах, однако американцы пока не подтвердили связь кибератаки с Кремлем.

Ранее стало известно, что инвестор компании Tesla подал в суд на Илона Маска и его совет директоров. По мнению истца, генеральный директор может привести к финансовым потерям на миллиарды долларов из-за своих "беспорядочных" постов в "Твиттере", ведь информация якобы "нарушает соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)".

К примеру, в 2018 году Илон Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной, установив цену в 420 долларов за акцию. Заявление вызвало значительные коллебания цен на бирже.