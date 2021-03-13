Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за его "беспорядочных" постов в Twitter

Всего один из твитов бизнесмена за сутки нанес компании ущерба на 14 млрд долларов

Инвестор компании Tesla подал в суд на гендиректора Илона Маска и его совет директоров в Делавэре, утверждая, что Маск подверг компанию потенциальной ответственности и рыночным потерям на миллиарды долларов, продолжая рассылать "беспорядочные" твиты, несмотря на соглашение с регулирующими органами, требующее предварительного одобрения его сообщений в соцсетях, передает Bloomberg Law.

По словам истца, информация, которую публикуют в соцсети Маск и его коллеги из руководства компании "нарушает соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)", что влечет за собой солидный ущерб автопроизводителю.

В иске на 105 страниц, поданном 8 марта, руководство Tesla обвиняется в неспособности обуздать поведение Маска в Интернете, несмотря на то, что он неоднократно нарушал соглашение с SEC 2018 года.

Так, в 2018 году Маск заявлял, что готов сделать Tesla непубличной по цене 420 долларов за акцию. Это спровоцировало колебания цен на акции, но впоследствии не подтвердилось. Однако твит привел к иску Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая утверждала, что он ввел инвесторов в заблуждение. По решению суда Маск и Tesla должны были выплатить по 20 миллионов долларов каждая в качестве штрафа за мошенничество с ценными бумагами.

Тогда же бизнесмен ушел с поста председателя совета директоров и обязался согласовывать в соцсетях все сообщения, имеющие значение для акционеров

В иске приводится пример разрушительного действия публикаций Маска. Так, в мае 2020 года он одним своим твитом о том, что цена на акции Tesla была завышена, отправил их стоимость вниз. Ущерб компании после обнародования этой информации Маском уничтожил почти 14 миллиардов долларов рыночной капитализации компании за сутки.

Инвестор утверждает, что если не будет контроля над тем, что публикует миллиардер в сети, это может серьезно повлиять на способность компании "обеспечить финансирование" .

Старший юридический аналитик Bloomberg Law Питер Расмуссен не исключает, что Маску сложно будет выиграть суд в Делавэре, поскольку, по его словам, "вполне возможно, что канцелярия не проявит большого терпения к его последним приключениям в твиттере".

Напомним, 10 марта состояние Илона Маска увеличилось на рекордные 25 млрд. долларов за один день. Это стало возможным благодаря росту курса акций компании Tesla на 20%. Этот прирост самый большой за последние 13 месяцев.

Однако перед этим, 23 февраля, бизнесмен потерял 15,2 млрд. долларов после того, как курс биткоина, в который Tesla инвестировала 1,5 млрд. долларов, рухнул.