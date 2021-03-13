Інвестор Tesla подав до суду на Ілона Маска за "необдумані" повідомлення в Twitter

Один із твітів бізнесмена всього за добу завдав компанії збитків в 14 млрд. доларів

Інвестор компанії Tesla подав до суду на гендиректора Ілона Маска і раду директорів в Делавері, стверджуючи, що Маск піддав компанію потенційній відповідальності і ринковим втратам на мільярди доларів, продовжуючи розсилати "необдумані" твіти, незважаючи на угоду з регулюючими органами, що вимагає попереднього схвалення його повідомлень в соцмережах, передає Bloomberg Law.

За словами позивача, інформація, яку публікують в соцмережі Маск і його колеги з керівництва компанії "порушує угоди з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC)", що тягне за собою солідний збиток автовиробникові.

У позові на 105 сторінок, поданому 8 березня, керівництво Tesla звинувачується в нездатності приборкати поведінку Маска в Інтернеті, незважаючи на те, що він неодноразово порушував угоду з SEC 2018 року.

Так, у 2018 році Маск заявляв, що готовий зробити Tesla непублічною за ціною 420 доларів за акцію. Це спровокувало коливання цін на акції, але згодом не підтвердилося. Однак твіт привів до позову Комісії з цінних паперів і бірж, яка стверджувала, що він ввів інвесторів в оману. За рішенням суду Маск і Tesla повинні були виплатити по 20 мільйонів доларів кожна в якості штрафу за шахрайство з цінними паперами.

Тоді ж бізнесмен залишив посаду голови ради директорів і зобов'язався погоджувати в соцмережах всі повідомлення, що мають значення для акціонерів

У позові наводиться приклад руйнівної дії публікацій Маска. Так, у травні 2020 року він одним своїм твітом про те, що ціна на акції Tesla була завищена, відправив їх вартість униз. Збиток компанії після оприлюднення цієї інформації Маском знищив майже 14 мільярдів доларів ринкової капіталізації компанії за добу.

Інвестор стверджує: якщо не буде контролю над тим, що публікує мільярдер в мережі, це може серйозно вплинути на здатність компанії "забезпечити фінансування".

Старший юридичний аналітик Bloomberg Law Пітер Расмуссен не виключає, що Маску складно буде виграти суд в Делавері, оскільки, за його словами, "цілком можливо, що канцелярія не проявить великого терпіння до його останніх пригод у твіттері".

Нагадаємо, 10 березня статки Ілона Маска збільшилися на рекордні 25 млрд. доларів за один день. Це стало можливим завдяки зростанню курсу акцій компанії Tesla на 20%. Цей приріст найбільший за останні 13 місяців.

Однак перед цим, 23 лютого, бізнесмен втратив 15,2 млрд. доларів після того, як курс біткоіна, в який Tesla інвестувала 1,5 млрд. доларів, пішов униз.