США грозят Индии санкциями из-за закупки российских ЗРК

Россия и Индия договорились о поставках российской военной техники еще в 2016 году, однако на данный момент ЗРК в страну не поступали.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Индию призвал индийские власти воздержаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы избежать американских санкций.

Об этом сообщает Reuters.

Россия и Индия договорились о поставках российской военной техники еще в 2016 году, однако на данный момент ЗРК в страну не поступали.

Таким образом, отмечает издание, возможность введения немедленных санкций на переговорах Остина со своим индийским коллегой не обсуждалась.

Российский комплекс С-400 предназначен для борьбы с самолетами, баллистическими ракетами, гиперзвуковыми целями и другими средствами воздушного нападения. Система способна поражать цели на расстоянии до 400 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Отметим, Соединенные Штаты уже ввели санкции против своего партнера по НАТО Турции, которая в 2017 году подписала контракт на поставку российских ЗРК С-400 и интегрировала их в свою систему обороны.

Турция, в свою очередь заявила, что была вынуждена купить российскую систему, потому что США отказались продавать ей комплексы Patriot.