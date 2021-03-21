США загрожують Індії санкціями через закупівлю російських ЗРК

Росія та Індія домовилися про постачання російської військової техніки ще в 2016 році, проте на даний момент ЗРК в країну не надходили.

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході свого візиту до Індії закликав індійську владу утриматися від закупівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400, щоб уникнути американських санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

Росія та Індія домовилися про постачання російської військової техніки ще в 2016 році, проте на даний момент ЗРК в країну не надходили.

Таким чином, зазначає видання, можливість введення негайних санкцій на переговорах Остіна зі своїм індійським колегою не обговорювалася.

Російський комплекс С-400 призначений для боротьби з літаками, балістичними ракетами, гіперзвуковими цілями та іншими засобами повітряного нападу. Система здатна вражати цілі на відстані до 400 км, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Відзначимо, Сполучені Штати вже ввели санкції проти свого партнера по НАТО Туреччини, яка в 2017 році підписала контракт на поставку російських ЗРК С-400 і інтегрувала їх в свою систему оборони.

Туреччина, у свою чергу заявила, що була змушена купити російську систему, тому що США відмовили продавати їй комплекси Patriot.