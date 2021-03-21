В Питере полиция задержала подростков на аниме-сходке: обвинили в пропаганде ЛГБТ, - правозащитники

Правоохранители задержали минимум 10 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

В Санкт-Петербурге полицейские задерживают подростков, которые приехали на съезд любителей аниме. Их обвиняют в пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает правозащитная организация ОВД-Инфо со ссылкой на жителя Петербурга Алексея Куприянова.

Сказано, что правоохранители задержали минимум 10 подростков. В автозаках находятся дети от 12 до 18 лет.

По словам родителей, во время мероприятия к подросткам якобы подошла некая женщина, которая предложила им сфотографироваться с флагом ЛГБТ-сообщества. После этого пришли полицейские и начали задержания.

Родителей выгнали из комнаты в полицейском отделении, в котором они находились со своими детьми. Задержанных подростков отвели в отдельное помещение для беседы. Адвоката от правозащитников также не пускают, якобы из-за коронаирусных ограничений.

Общественный защитник Владимир Василенко сообщил, что на его звонок в дежурную часть полицейские рассказали, что все задержанные со своими законными представителями. При этом Мария Урусова, мама 12-летней девочки, сказала местному изданию "Sota.Vision", что ее все еще не пускают к дочери.

"Дети ничего не делали. К ним подошла девушка и сказала: "Давайте я вас пофотографирую!" и принесла радужный флаг, который продается в лофт-проекте "Этажи" (место, где проходил съезд любителей аниме, — ред.). На этом фоне она стала их фотографировать и видео снимать. Подростки эту девушку не знают. Они не знают, откуда она появилась и куда исчезла, но видео попало в отделение полиции с заявлением о том, что проводится мероприятие, пропагандирующее ЛГБТ сообщество. Я считаю, что это провокация со стороны администрации лофт-проекта "Этажи", — рассказа Урусова, передает "МБХ Медиа".

Руководство "Этажей" подтвердило изданию, что полицию вызвал сам культурный центр.

"Граждане сообщили, что на территории лофт-проекта "Этажи" проводится массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме. Поскольку лофт проект "Этажи" не являлся организатором этого массового мероприятия, не был предупрежден о нем, то во избежание нарушения общественного порядка как со стороны организаторов данного мероприятия, так и со стороны посетителей лофт-проекта этажи, мы вынуждены были вызвать полицию", — сказано в заявлении площадки.

Напомним, 20 января власти РФ в судебном порядке запретили аниме-сериал "Тетрадь смерти" обнаружив в одном из эпизодов аниме "призывы к суициду, изображения физического и психологического насилия, а также нетрадиционных сексуальных отношений". Российские власти намерены запретить еще ряд популярных аниме-мультфильмов, включая такие известные сериалы, как "Князя тьмы" и "Натюрморт в серых тонах".