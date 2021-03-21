У Пітері поліція затримала підлітків на аніме-сходці: звинуватили в пропаганді ЛГБТ, — правозахисники

Правоохоронці затримали мінімум 10 підлітків у віці від 12 до 18 років.

У Санкт-Петербурзі поліцейські затримують підлітків, які приїхали на зʼїзд любителів аніме. Їх звинувачують в пропаганді ЛГБТ. Про це повідомляє правозахисна організація ОВС-Інфо з посиланням на жителя Петербурга Олексія Купріянова.

Сказано, що правоохоронці затримали щонайменше 10 підлітків. В автозаках знаходяться діти від 12 до 18 років.

За словами батьків, під час заходу до підлітків нібито підійшла якась жінка, яка запропонувала їм сфотографуватися з прапором ЛГБТ-спільноти. Після цього прийшли поліцейські і почали затримання.

Батьків вигнали з кімнати в поліцейському відділенні, в якому вони перебували зі своїми дітьми. Затриманих підлітків відвели в окреме приміщення для бесіди. Адвоката від правозахисників також не пускають, нібито через коронаірусні обмеження.

Громадський захисник Володимир Василенко повідомив, що на його дзвінок до чергової частини поліцейські розповіли, що всі затримані зі своїми законними представниками. При цьому Марія Урусова, мама 12-річної дівчинки, сказала місцевому виданню "Sota.Vision", що її все ще не пускають до дочки.

"Діти нічого не робили. До них підійшла дівчина і сказала: "Давайте я вас пофотографірую! "І принесла райдужний прапор, який продається в лофт-проекті "Этажи" (місце, де проходив зʼїзд любителів аніме, — ред.). На цьому тлі вона стала їх фотографувати і відео знімати. Підлітки цю дівчину не знають. Вони не знають, звідки вона зʼявилася і куди зникла, але відео потрапило в відділення поліції із заявою про те, що проводиться захід, що пропагує ЛГБТ спільнота. Я вважаю, що це провокація з боку адміністрації лофт-проекту "Этажи", — розповіді Урусова, передає "МБХ Медіа".

Керівництво "Этажей" підтвердило виданню, що поліцію викликав сам культурний центр.

"Громадяни повідомили, що на території лофт-проекту "Этажи" проводиться масовий захід, що пропагує одностатеві стосунки і субкультуру аніме. Оскільки лофт проект "Этажи" не був організатором цього масового заходу, не було попереджено про нього, то щоб уникнути порушення громадського порядку як з боку організаторів даного заходу, так і зі сторони відвідувачів лофт-проекту, ми змушені були викликати поліцію", — сказано в заяві майданчика.

Нагадаємо, 20 січня влада РФ в судовому порядку заборонили аніме-серіал "Зошит смерті" виявивши в одному з епізодів аніме "заклики до суїциду, зображення фізичного та психологічного насильства, а також нетрадиційних сексуальних відносин". Російська влада має намір заборонити ще ряд популярних аніме-мультфільмів, включаючи такі відомі серіали, як "Князь тьми" і "Натюрморт в сірих тонах".