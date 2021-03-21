Куба вакцинирует 150 тысяч человек вакциной собственного производства

Вакциной кубинского производства Soberana 2 иммунизируют медицинский персонал из группы повышенного риска.

Куба объявила, что проведет вакцинацию 150 тысяч человек в рамках заключительного этапа клинических испытаний вакцины собственной разработки Soberana 2. Об этом сообщает Reuters.

Испытания начнутся в понедельник и будут нацелены на медицинский и другой персонал из группы повышенного риска.

Вакцина Soberana 2 находится на заключительной фазе клинических испытаний в течение последних трех недель с участием 44 тысяч добровольцев из общего населения страны.

Куба является одной из немногих стран в регионе, которые еще не начали вакцинацию против коронавируса, поскольку рассчитывают на использование собственных вакцин.

Исследование должно быть завершено в июле, а первые результаты должны быть опубликованы в августе. Правительство пообещало провести вакцинацию всего населения в этом году с помощью одной из пяти экспериментальных прививок, которые находятся в стадии разработки.

Сейчас страна переживает самую серьезную вспышку коронавируса с начала пандемии после открытия своих границ в конце прошлого года.

На острове с 11-миллионным населением ежедневно регистрируется от 600 до 1000 новых случаев заболевания, что намного выше показателей прошлого года. С начала пандемии в стране зарегистрировано 65 000 случаев заболевания и 387 смертей, что является одним из самых низких показателей в мире на душу населения.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Funke Media Gruppe заявила, что представители стран Евросоюза пока не намерены делиться антикоронавирусными вакцинами с нуждающимися странами. По ее словам, в ЕС могут пересмотреть данную позицию после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в самом ЕС.

В свою очередь, в феврале президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к богатым странам с призывом поделиться частью вакцин от коронавируса с более бедными странами. По его словам, сотрудничество стран в вопросе распространения вакцин, тестов и лекарств станет "лакмусовой бумажкой международной солидарности".