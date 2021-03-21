Куба вакцинує 150 тисяч осіб вакциною власного виробництва

Вакциною кубинського виробництва Soberana 2 імунізують медичний персонал з групи підвищеного ризику.

Куба оголосила, що проведе вакцинацію 150 тисяч осіб в рамках заключного етапу клінічних випробувань вакцини власної розробки Soberana 2. Про це повідомляє Reuters.

Випробування розпочнуться в понеділок і будуть націлені на медичний та інший персонал з групи підвищеного ризику.

Вакцина Soberana 2 знаходиться на завершальній фазі клінічних випробувань протягом останніх трьох тижнів за участю 44 тисяч добровольців із загального населення країни.

Куба є однією з небагатьох країн у регіоні, які ще не почали вакцинацію проти коронавірусу, оскільки розраховують на використання власних вакцин.

Дослідження повинно бути завершено в липні, а перші результати повинні бути опубліковані в серпні. Уряд пообіцяв провести вакцинацію всього населення в цьому році за допомогою однієї з п'яти експериментальних щеплень, які знаходяться в стадії розробки.

Зараз країна переживає найсерйозніший спалах коронавірусу з початку пандемії після відкриття своїх кордонів в кінці минулого року.

На острові з 11-мільйонним населенням щодня реєструється від 600 до 1000 нових випадків захворювання, що набагато вище показників минулого року. З початку пандемії в країні зареєстровано 65 000 випадків захворювання і 387 смертей, що є одним з найнижчих показників у світі на душу населення.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю Funke Media Gruppe заявила, що представники країн Євросоюзу поки не мають наміру ділитися антикоронавірусними вакцинами з нужденними країнами. За її словами, в ЄС можуть переглянути дану позицію після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в самому ЄС.

У свою чергу, в лютому президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до багатих країн з закликом поділитися частиною вакцин від коронавірусу з біднішими країнами. За його словами, співпраця країн у питанні поширення вакцин, тестів і ліків стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".