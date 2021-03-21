ЕС пока не намерен делиться вакцинами с бедными странами, – президент Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС могут пересмотреть свою позицию после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в самом ЕС.

Представители стран Евросоюза пока не намерены делиться антикоронавирусными вакцинами с нуждающимися странами.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Funke Media Gruppe, передает Deutsche Welle.

По ее словам, в ЕС могут пересмотреть данную позицию после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в самом ЕС.

"Государства-члены испытывают сильное давление с целью получить вакцину для себя", – сказала она.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет поддерживать инициативу ВОЗ COVAX, по которой происходят поставки вакцины нуждающимся странам.

"ЕС инвестировал 2,6 миллиарда долларов в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны", – сказала фон дер Ляйен.

Кстати, в феврале Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны Евросоюза поделятся с Украиной вакциной от коронавируса. Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не намерен отказываться от помощи Украине.

Отметим, в феврале президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к богатым странам с призывом поделиться частью вакцин от коронавируса с более бедными странами. По его словам, сотрудничество стран в вопросе распространения вакцин, тестов и лекарств станет "лакмусовой бумажкой международной солидарности".

Ранее Евросоюз разрешил польской стороне перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.