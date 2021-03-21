ЕС пока не намерен делиться вакцинами с бедными странами, – президент Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в ЕС могут пересмотреть свою позицию после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в самом ЕС.

Представники країн Євросоюзу поки не мають наміру ділитися антікоронавірусними вакцинами з іншими країнами.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю Funke Media Gruppe, передає Deutsche Welle.

За її словами, в ЄС можуть переглянути дану позицію після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в самому ЄС.

"Держави-члени відчувають сильний тиск з метою отримати вакцину для себе", — сказала вона.

При цьому глава Єврокомісії зазначила, що ЄС буде підтримувати ініціативу ВООЗ COVAX, згідно з якій відбуваються поставки вакцини нужденним країнам.

"ЄС інвестував 2,6 мільярда доларів в цю ініціативу. COVAX вже доставив 30 мільйонів доз вакцини в 52 країни", — сказала фон дер Ляйен.

До речі, в лютому Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що країни Євросоюзу поділяться з Україною вакциною від коронавирусу. Глава Єврокомісії запевнила, що ЄС не має наміру відмовлятися від допомоги Україні.

Відзначимо, в лютому президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до багатих країн з закликом поділитися частиною вакцин від коронавирусу з бідними країнами. За його словами, співпраця країн у питанні поширення вакцин, тестів і ліків стане "лакмусовим папірцем міжнародної солідарності".

Раніше Євросоюз дозволив польській стороні перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини від коронавирусу AstraZeneca.