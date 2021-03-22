Премьер Словакии готов уйти в отставку после "шутки" о Закарпатье

Покинуть свой пост Игорь Матович готов лишь в том случае, если останется членом правительства.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что готов сложить свои полномочия на фоне скандального высказывания подарить России Закарпатье в обмен на российскую вакцину "Спутник V".

Об этом он написал в Facebook.

После нашумевшего инцидента отставки Матовича потребовала парламентская партия "Свобода и солидарность" (SAS), пригрозив выйти из правящей коалиции, если ее требование не будет выполнено до 23 марта.

Вместе с тем, словацкий премьер заявил, что покинет свой пост только в случае, если останется членом правительства. Также он потребовал, чтобы из правительства вышли действующие министры экономики и юстиции. Кроме того, он хочет, чтобы партия SAS отказалась от одного места в кабинете министров.

"Если партнеры по коалиции выполнят свои обязательства и наши требования, я готов уйти в отставку с поста премьер министра Словацкой республики и работать членом правительства", – написал Матович.

В партии SAS уже отреагировали на заявление Матовича, отметив, что ценят его согласие на отставку, но не согласны с выдвинутыми условиями.

Политический кризис в Словакии начался из-за того, что премьер Матович, вопреки воле правительства страны, договорился с РФ о закупке 2 млн доз вакцины "Спутник V". За это главу Матовича раскритиковали не только партнеры по коалиции, но и президент Словакии Зузана Чапутова. Позже к этому скандалу добавился и дипломатический конфликт с Украиной.

В начале марта Матович заявил в интервью, что правительство Словакии пообещало отдать россиянам за вакцину против COVID-19 "Закарпатскую Украину". Во время разговора премьер подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.