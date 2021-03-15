В Словакии требуют отставки премьера, который "менял Закарпатье" на "Спутник V"

Политики угрожают выйти из правящей коалиции, если до 23 марта Игорь Матович не сложит полномочия.

В Словакии парламентская партия "Свобода и солидарность" (SAS) выступила с требованием отставки премьер-министра страны Игоря Матовича, который в начале марта неудачно пошутил о том, что пообещал отдать РФ "Закарпатскую Украину" в обмен на российскую вакцину "Спутник V". Об этом рассказывает портал noviny.sk.

В случае невыполнения этого требования до следующего вторника, 23 марта, партия SAS грозится выйти из правящей коалиции. Глава политсилы и нынешний министр экономики страны, Ричард Сулик, заявил, что Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи "полностью провалили борьбу с коронавирусом в стране" и назвал политику главы правительства "полнейшим хаосом".

"Мы больше не можем поддерживать правительство во главе с Игорем Матовичем. У него нет управленческих или коммуникативных способностей, чтобы возглавлять это правительство или побороть кризис. Премьер разделяет общество, конфликтует с президентом, учеными, местными властями и СМИ. Стране нужно мирное, разумное правительство, но, к сожалению, с Игорем Матовичем этого не получится", — заявил Сулик.

Глава партии SAS заявил, что их политсила останется в коалиции только в том случае, если премьер Матович покинет свою должность.

Для разрешения политического кризиса 15 марта в отставку решил уйти Милан Крайняк, министр труда, социальной политики и семьи.

А 12 марта в отставку решил уйти Марей Крайчи, глава Минздрава Словакии.

Издание DW пишет, что политический кризис в стране начался из-за того, что премьер Матович, вопреки воле правительства страны, договорился с РФ о закупке 2 млн доз вакцины "Спутник V". За это главу Матовича раскритиковали не только партнеры по коалиции, но и президент Словакии Зузана Чапутова. Позже к этому скандалу добавился и дипломатический конфликт с Украиной.

Напомним, в начале марта Матович заявил в интервью, что правительство Словакии пообещало отдать россиянам за вакцину против COVID-19 "Закарпатскую Украину". Во время разговора премьер подчеркнул, что это была шутка и рассказал о популярном мнении, будто любые сделки с РФ станут предательством Словакии.

После этого глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за слова Матовича. Он рассказал, что пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который возмутился высказыванием чиновника, и принес свои извинения за неосторожные слова премьера. А потом и сам Игорь Матович извинился за свою шутку, отметив, что уважает территориальную целостность Украины.

Кулеба, комментируя извинения Словакии за слова главы правительства, заявил, что если бы не было этих извинений, то Украина пошла бы на дальнейшие шаги, поскольку "такие вещи нельзя прощать".