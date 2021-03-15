У Словаччині вимагають відставки прем'єра, який "міняв Закарпаття" на "Супутник V"

Політики погрожують вийти з коаліції, якщо до 23 березня Ігор Матович не складе повноваження.

У Словаччині парламентська партія "Свобода і солідарність" (SAS) виступила з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, який на початку березня невдало пожартував про те, що пообіцяв віддати РФ "Закарпатську Україну" в обмін на російську вакцину "Супутник V". Про це розповідає портал noviny.sk.

У разі невиконання цієї вимоги до наступного вівторка, 23 березня, партія SAS погрожує вийти з коаліції влади. Голова політсили і нинішній міністр економіки країни, Річард Сулик, заявив, що Матович і міністр охорони здоров'я Марек Крайчий "повністю провалили боротьбу з коронавірусом у країні" і назвав політику голови уряду "цілковитим хаосом".

"Ми більше не можемо підтримувати уряд на чолі з Ігорем Матовичем. У нього немає управлінських чи комунікативних здібностей, щоб очолювати цей уряд або подолати кризу. Прем'єр розділяє суспільство, конфліктує з президентом, ученими, місцевою владою та ЗМІ. Країні потрібен мирний, розумний уряд, але, на жаль, з Ігорем Матовичем цього не вийде", — заявив Сулик.

Голова партії SAS заявив, що їхня політсила залишиться в коаліції тільки в тому випадку, якщо прем'єр Матович покине свою посаду.

Для розв'язання політичної кризи 15 березня у відставку вирішив піти Мілан Крайняк, міністр праці, соціальної політики та сім'ї.

А 12 березня у відставку вирішив піти Марей Крайчи, голова МОЗ Словаччини.

Видання DW пише, що політична криза в країні почалася через те, що прем'єр Матович, всупереч волі уряду країни, домовився з РФ про закупівлю 2 млн доз вакцини "Супутник V". За це голову Матовича розкритикували не тільки партнери по коаліції, але і президент Словаччини Зузана Чапутова. Пізніше до цього скандалу додався і дипломатичний конфлікт з Україною.

Нагадаємо, що на початку березня Матович заявив в інтерв'ю, що уряд Словаччини пообіцяв віддати росіянам за вакцину проти COVID-19 "Закарпатську Україну". Під час розмови прем'єр підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.

Після цього голова МЗС Словаччини Іван Корчок вибачився за слова Матовича. Він розповів, що поспілкувався з головою МЗС України Дмитром Кулебою, який обурився висловлюванням чиновника, і приніс свої вибачення за необережні слова прем'єра. А потім і сам Ігор Матович вибачився за свій жарт, зазначивши, що поважає територіальну цілісність України.

Кулеба, коментуючи вибачення Словаччини за слова голови уряду, заявив, що якби не було цих вибачень, то Україна пішла б на подальші кроки, оскільки "такі речі не можна прощати".