Прем'єр Словаччини готовий піти у відставку після "жарту" про Закарпаття

Залишити свою посаду Ігор Матович готовий лише у тому випадку, якщо залишиться членом уряду.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий скласти свої повноваження на тлі скандального висловлювання подарувати Росії Закарпаття в обмін на російську вакцину "Супутник V".

Про це він написав у Facebook.

Після гучного інциденту відставки Матовича зажадала парламентська партія "Свобода і солідарність" (SAS), пригрозивши вийти з керівної коаліції, якщо її вимоги не буде виконано до 23 березня.

Разом з тим, словацький прем'єр заявив, що покине свій пост тільки у випадку, якщо залишиться членом уряду. Також він зажадав, щоб з уряду вийшли чинні міністри економіки та юстиції. Крім того, він хоче, щоб партія SAS відмовилася від одного місця у кабінеті міністрів.

"Якщо партнери по коаліції виконають свої зобов'язання і наші вимоги, я готовий піти у відставку з поста прем'єр міністра Словацької республіки та працювати членом уряду", — написав Матович.

У партії SAS вже відреагували на заяву Матовича, зазначивши, що цінують його згоду на відставку, але не згодні з висунутими умовами.

Політична криза у Словаччині почалася через те, що прем'єр Матович, всупереч волі уряду країни, домовився з РФ про закупівлю 2 млн доз вакцини "Супутник V". За це голову Матовича розкритикували не тільки партнери по коаліції, але і президент Словаччини Зузана Чапутова. Пізніше до цього скандалу додався і дипломатичний конфлікт з Україною.

На початку березня Матович заявив в інтерв'ю, що уряд Словаччини пообіцяв віддати росіянам за вакцину проти COVID-19 "Закарпатську Україну". Під час розмови прем'єр підкреслив, що це був жарт і розповів про популярну думку, ніби будь-які угоди з РФ стануть зрадою Словаччини.