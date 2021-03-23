В Индии рухнула трибуна на стадионе с 1500 зрителей на ней (видео)

Обошлось без погибших, но различной степени травмы получили около 100 человек.

В городе Сурьяпет, города Телангана, что на юге Индии произошел обвал трибуны. Об этом сообщает TNW.

Обрушение произошло во время церемонии открытия Национального чемпионата по каббади, местной спортивной игры. Вероятно, трибуна стадиона была сделана из дерева, и она могла не выдержать нагрузки.

"Мы подозреваем, что конструкция была слабой и вышла из строя во время турнира, точная причина пока неизвестна", — сообщают в полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла в районе 19:00. Правоохранители заявляют, что обошлось без погибших, но около 30 человек получили травмы. От 4 до 5 человек получили тяжелые травмы. Всего сообщается о более 100 пострадавших с переломами, ушибами и другими травмами. Их всех отвезли в местные больницы.

Напомним, судья в Индии предложил обвиняемому в изнасиловании школьницы жениться на ней, чтобы избежать наказания.

Ранее сообщалось, что в Боливии обрушились перила из-за давки студентов. В результате происшествия погибло 7 человек. Студенты собирались на акцию протеста, но возле актового зала началась давка и драка.