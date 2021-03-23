В Індії впала трибуна на стадіоні з 1 500 глядачами на ній (відео)

Обійшлося без загиблих, але різного ступеня травми отримали майже 100 осіб.

У місті Сурьяпет, міста Телангана, що на півдні Індії стався обвал трибуни. Про це повідомляє TNW.

Обвалення сталося під час церемонії відкриття Національного чемпіонату з каббаді, місцевої спортивної гри. Ймовірно, трибуна стадіону була зроблена з дерева, і вона могла не витримати навантаження.

"Ми підозрюємо, що конструкція була слабкою і вийшла з ладу під час турніру, точна причина поки невідома", — повідомляють в поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася приблизно о 19:00. Правоохоронці заявляють, що обійшлося без загиблих, але майже 30 осіб отримали травми. Від 4 до 5 осіб отримали важкі травми. Всього повідомляється про понад 100 постраждалих із переломами, забоями та іншими травмами. Їх всіх відвезли до місцевих лікарень.

Нагадаємо, суддя в Індії запропонував обвинуваченому в згвалтуванні школярки одружитися з нею, щоб уникнути покарання.

Раніше повідомлялося, що в Болівії обрушилися перила через тисняву студентів. Унаслідок події загинуло 7 осіб. Студенти збиралися на акцію протесту, але біля актового залу почалася тиснява та бійка.