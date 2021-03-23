Правительство Нигерии заявило о создании двух новых вакцин против COVID-19

Местные власти призывают как можно быстрее сертифицировать новые препараты для защиты от коронавируса.

Ученые разработали в Нигерии две "местные вакцины", которые уже направлены на клинические испытания. Об этом заявил секретарь федерального правительства Нигерии Босса Мустафу, передает издание Vanguard.

Руководитель президентской целевой группы по борьбе с коронавирусной инфекцией утверждает, что нигерийцы достигли высоких результатов в борьбе с пандемией COVID-19. Этот прорыв должен мотивировать к развитию медицинской системы страны. Кроме того, Босса Мустафа попросил как можно скорее сертифицировать препараты для их дальнейшего использования.

«Я призываю все соответствующие агентства предоставить необходимую поддержку и благоприятные условия для беспрепятственного выполнения оставшихся протоколов сертификации этих вакцин с целью поощрения и мотивации других исследователей», — отметил секретарь во время брифинга в Абудже.

Босса Мустафа добавил, что недавно целевая группа получила 300 тысяч доз вакцин Oxford / AstraZeneca от местной компании MTN Nigeria. Всего Нигерии выделили 3,92 миллиона доз этой вакцины в рамках международного проекта COVAX под руководством Всемирной организации здравоохранения, вскоре должны доставить еще 16 миллионов доз.

Жителей страны начали вакцинировать с 5 марта, прививку уже получил и президент Муххамад Бахари. Правительство Нигерии планирует за ближайшие два года привить половину населения — 109 миллионов человек.

Ранее стало известно, что страны Европы одна за одной возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca. Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину безопасной и эффективной, несмотря на риски. Использовать ее с 19 марта решились Болгария, Литва, Латвия, Италия, Франция, Германия и Кипр.

Недавно ВОЗ провела исследование о влиянии вакцины AstraZeneca на образование тромбов после укола. Консультативный комитет по безопасности изучил информацию о тромбоэмболических событиях (сгустки крови) и тромбоцитопении (низкий уровень тромбоцитов) после вакцинаций но не нашел связи между редкими случаями осложнений и реакцией на прививку.