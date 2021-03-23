Уряд Нігерії заявив про створення двох нових вакцин проти COVID-19

Місцева влада закликає якомога швидше сертифікувати нові препарати для захисту від коронавірусу.

Вчені розробили в Нігерії дві "місцеві вакцини", які вже надіслані на клінічні випробування. Про це заявив секретар федерального уряду Нігерії Боса Мустафу, передає видання Vanguard.

Керівник президентської цільової групи з боротьби з коронавірусною інфекцією стверджує, що нігерійці досягли високих результатів у боротьбі з пандемією COVID-19. Цей прорив повинен мотивувати до розвитку медичної системи країни. Крім того, Боса Мустафа попросив якомога швидше сертифікувати препарати для їхнього подальшого використання.

«Я закликаю всі відповідні агентства надати необхідну підтримку та сприятливі умови для безперешкодного виконання решти протоколів сертифікації цих вакцин із метою заохочення та мотивації інших дослідників», — зазначив секретар під час брифінгу в Абуджі.

Боса Мустафа додав, що нещодавно цільова група отримала 300 тисяч доз вакцин Oxford/AstraZeneca від місцевої компанії MTN Nigeria. Всього Нігерії виділили 3,92 мільйони доз цієї вакцини в рамках міжнародного проекту COVAX під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я, незабаром повинні доставити ще 16 мільйонів доз.

Жителів країни почали вакцинувати з 5 березня, щеплення вже отримав і президент Мухаммаду Бухарі. Уряд Нігерії планує за найближчі два роки прищепити половину населення — 109 мільйонів осіб.

Раніше стало відомо, що країни Європи одна за однією відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca. Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину безпечною та ефективною, незважаючи на ризики. Використовувати її з 19 березня зважилися Болгарія, Литва, Латвія, Італія, Франція, Німеччина та Кіпр.

Нещодавно ВООЗ провела дослідження про вплив вакцини AstraZeneca на утворення тромбів після уколу. Консультативний комітет із безпеки вивчив інформацію про тромбоемболію (згустки крові) і тромбоцитопенію (низький рівень тромбоцитів) після вакцинацій, але не знайшов зв'язку між окремими випадками ускладнень і реакцією на щеплення.