"Что ж я буду, до 80 лет работать?": Лукашенко собрался на пенсию (видео)

Во время выступления он рассказал, что не хочет повторить конфуз президента США Джо Байдена, который споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается оставаться президентом до преклонного возраста и уйдет в свое время на пенсию. Об этом он сказал на встрече с работниками Минского производственного кожевенного объединения, где обсуждалась пенсионная реформа в Беларуси.

Об этом передает Белта.

"Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на эти ступеньки", – сказал Лукашенко, по видимому намекая на недавний конфуз 78-летнего президента США Джо Байдена, который несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

Лукашенко также заявил, что пенсионный возраст в Беларуси больше поднимать не будут (согласно проводимой реформе, в 2022 году пенсионный возраст для женщин составит 58 лет, а для мужчин – 63 года).

Он также отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст и с 50 лет.

"Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети", – сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко во время встречи с сотрудниками ОАО "Молочный мир" в городе Гродно допустил то, что в Беларуси появится другой президент.