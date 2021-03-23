"Що ж, я буду до 80 років працювати?": Лукашенко зібрався на пенсію (відео)

Під час виступу він розповів, що не хоче повторити конфуз президента США Джо Байдена, який спіткнувся, піднімаючись по трапу літака.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що не збирається залишатися президентом до похилого віку і піде у свій час на пенсію. Про це він сказав на зустрічі з працівниками Мінського виробничого шкіряного обʼєднання, де обговорювалася пенсійна реформа в Білорусі.

Про це передає Белта.

"Я сам скоро буду пенсіонером разом з вами. Що ж, я буду до 80 років працювати, а з 80 на пенсію піду? На літак буду підніматися, ще упаду на ці сходинки", — сказав Лукашенко, натякаючи на нещодавній конфуз 78- річного президента США Джо Байдена, який кілька разів спіткнувся, піднімаючись по трапу літака.

Лукашенко також заявив, що пенсійний вік у Білорусі більше не підніматимуть (згідно з проведеною реформою, у 2022 році пенсійний вік для жінок становитиме 58 років, а для чоловіків — 63 роки).

Він також зазначив, що можна було б зробити пенсійний вік і з 50 років.

"Але тільки ви не забувайте, що після 50 років нас з вами замінять наші діти", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко під час зустрічі з працівниками ВАТ "Молочний світ" у місті Гродно допустив, що в Білорусі зʼявиться інший президент.