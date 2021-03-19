"В Беларуси появится другой президент": Лукашенко допустил, что покинет должность

Сейчас белорусам, по его словам, необходимо объединиться, чтобы пережить сложившуюся ситуацию в "ошалевшем" мире.

Александр Лукашенко во время встречи с сотрудниками ОАО "Молочный мир" в городе Гродно допустил то, что в Беларуси появится другой президент. Об этом сообщает корреспондент белорусского издания "БелТА" с места событий.

"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что сейчас белорусам нужно быть "ближе друг к другу" и пережить ситуацию, которая сложилась в мире. По его словам, планета "ошалела", а люди "потеряли ориентацию".

"Конечно, все мы не будем рядом. Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть", — отметил Лукашенко.

Отметим, в феврале 2021 года Лукашенко заявлял, что ни один из его детей не будет президентом Беларуси. Примечательно, что своего младшего сына Николая Лукашенко часто называл своим наследником и преемником. Он часто включал его в состав официальных зарубежных делегаций в рамках официальных визитов, начиная с его пятилетнего возраста.

В 2016 году Александр Лукашенко назвал мальчика "своим преемником", подчеркнув при этом, что момент, когда Николай станет президентом Беларуси его отец, скорее всего, не застанет. Впрочем, в своем интервью Дмитрию Гордону Лукашенко сказал, что не видит Николая президентом Беларуси.

В Беларуси анонсировано возобновление массовых уличных протестов против режима Лукашенко. Первая акция назначена на четверг, 25 марта. Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.