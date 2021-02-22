"Весна уже близко": Тихановская анонсировала возобновление в Беларуси уличных протестов

Первая акция назначена на 25 марта – День Воли.

В Беларуси анонсировано возобновление массовых уличных протестов. Первая акция назначена на четверг, 25 марта. В частности, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.

Об этом Тихановская написала в своем Telegram-канале.

"25 марта – это День Воли. День нашей независимости. И я призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов. Ведь единственная сила, способная остановить распродажу страны, – это народ Беларуси", – написала она

Она отметила, что "за последние месяцы Лукашенко не просто довел Беларусь до страшного кризиса, но и стал главной угрозой независимости страны".

По ее словам, он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев, но "весна уже близко".

"25 марта – это день, к которому мы объединяем усилия и заявляем: мы вместе против кризиса и за новую Беларусь", – заключила Тиханоская.

День Воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта.

Отметим, в конце января представители белорусской оппозиции во время встречи обсудили так называемый план победы-2021. Оппозиционеры заявили, что раскрывать все детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, для наращивания протестной активности, а также для экономического и политического давления на режим.

Кстати, недавно в Беларуси арестовали 19 человек, которые якобы вышли на "митинг" под видом катания на лыжах.