"Весна вже близько": Тихановська анонсувала відновлення в Білорусі вуличних протестів

Перша акція призначена на 25 березня — День Волі.

У Білорусі анонсовано відновлення масових вуличних протестів. Перша акція призначена на четвер, 25 березня. Зокрема, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила підготовку до Дня Волі.

Про це Тихановська написала у своєму Telegram-каналі.

"25 березня — це День Волі. День нашої незалежності. І я закликаю всіх білорусів готуватися до цього дня вже зараз: мобілізувати протестний дух, вибудовувати безпечні спільноти, планувати повернення на вулиці власних міст. Адже єдина сила, здатна зупинити розпродаж країни, — це народ Білорусі", — написала вона

Вона зазначила, що "за останні місяці Лукашенко не просто довів Білорусь до страшної кризи, а й став головною загрозою незалежності країни".

За її словами, він намагається продати Білорусь по частинах в обмін на кредити і підтримку, щоб утриматися ще кілька місяців, але "весна вже близько".

"25 березня — це день, до якого ми обʼєднуємо зусилля і заявляємо: ми разом проти кризи і за нову Білорусь", — підсумувала Тихановська.

День Волі відзначається в Білорусі щорічно 25 березня.

Зазначимо, що в кінці січня представники білоруської опозиції під час зустрічі обговорили так званий план перемоги-2021. Опозиціонери заявили, що розкривати всі деталі плану вони будуть "за ходом розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій, для нарощування протестної активності, а також для економічного і політичного тиску на режим.

До речі, нещодавно в Білорусі заарештували 19 осіб, які нібито вийшли на "мітинг" під виглядом катання на лижах.