"У Білорусі з'явиться інший президент": Лукашенко припустив, що покине посаду

Зараз білорусам, за його словами, необхідно об'єднатися, щоб пережити ситуацію, що склалася в "очманілому" світі.

Олександр Лукашенко під час зустрічі з працівниками ВАТ "Молочний світ" у місті Гродно припустив те, що в Білорусі з'явиться інший президент. Про це повідомляє кореспондент білоруського видання "БелТА" з місця подій.

"Ми будемо єдиною державою. Ми нікому не будемо кланятися. Ми не стоятимемо на колінах. Гірше жити ми не будемо тільки у тому випадку, якщо ви триматимете голову на плечах. Живемо як можемо, і не гірше за інших. Тому тримайтеся своєї землі. Будуть у вас інші президенти. Я вам гарантую. Тоді ви, порівнявши все, зрозумієте. А зараз просто наберіться терпіння", — сказав Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, що зараз білорусам треба бути "ближче один до одного" і пережити ситуацію, яка склалася в світі. За його словами, планета "очманіла", а люди "втратили орієнтацію".

"Звичайно, всі ми не будемо поруч. Є такі, яким багато чого не подобається. Треба потерпіти", — зазначив Лукашенко.

Зазначимо, в лютому 2021 року Лукашенко заявляв, що жоден з його дітей не буде президентом Білорусі. Примітно, що свого молодшого сина Миколи Лукашенка часто називав своїм спадкоємцем і наступником. Він часто включав його до складу офіційних зарубіжних делегацій у межах офіційних візитів, починаючи з його п'ятирічного віку.

У 2016 році Олександр Лукашенко назвав хлопчика "своїм наступником", підкресливши при цьому, що момент, коли Микола стане президентом Білорусі, його батько, швидше за все, не застане. Втім, у своєму інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко сказав, що не бачить Миколу президентом Білорусі.

У Білорусі анонсовано відновлення масових вуличних протестів проти режиму Лукашенка. Перша акція призначена на четвер, 25 березня. Світлана Тихановська оголосила підготовку до Дня Волі.