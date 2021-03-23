Племянник Путина создал "комитет поддержки президента"

Ведомство будет контролировать исполнение указов российского президента и заниматься "патриотическим воспитанием молодежи".

Двоюродный племянник президента России Роман Путин создал "Комитет поддержки Владимира Путина". Об этом сообщает РИА Новости.

Сказано, что комитет будет контролировать исполнение указов российского президента.

"Участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов", — сказано в сообщении.

Кроме того, задачей комитета стала "наведение порядка" в области здравоохранения, а также "патриотическое и спортивное воспитание молодежи".

Роман Путин — служил оперативником в ФСБ, а в 2012-2013 годах был советником губернатора Новосибирской области, пишет "Сноб".

Напомним, президент России Владимир Путин провел выходные в одном из сибирских регионов в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Путин и его спутник совершили поездку на вездеходе. Шойгу показал Путину в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

Видео и фото, где Путин в отпуске отдыхает в компании Шойгу в сибирской тайге, часто размещается на сайте Кремля, что демонстрирует близость двух политиков.