Племінник Путіна створив "комітет підтримки президента"

Відомство контролюватиме виконання указів російського президента і займатиметься "патріотичним вихованням молоді".

Двоюрідний племінник президента Росії Роман Путін створив "Комітет підтримки Володимира Путіна". Про це повідомляє РІА Новини.

Сказано, що комітет контролюватиме виконання указів російського президента.

"Учасники комітету контролюватимуть виконання президентських указів і безпосередньо братимуть участь у вирішенні важливих для того чи іншого суб'єкта Росії питань", — сказано у повідомленні.

Крім того, завданням комітету стало "наведення порядку" у сфері охорони здоров'я, а також "патріотичне і спортивне виховання молоді".

Роман Путін — служив оперативником у ФСБ, а у 2012-2013 роках був радником губернатора Новосибірської області, пише "Сноб".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів вихідні в одному з сибірських регіонів у компанії міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Путін та його супутник здійснили поїздку на всюдиході. Шойгу показав Путіну свою майстерню, де він виготовляє вироби з деревини.

Відео та фото, де Путін у відпустці відпочиває в компанії Шойгу у сибірській тайзі, часто розміщується на сайті Кремля, що демонструє близькість двох політиків.