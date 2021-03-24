В Гонконге приостановлена вакцинация препаратом Pfizer

Причина приостановки – обнаружение крупной партии вакцины в дефектных флаконах

Власти Гонконга приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом компании Pfizer из-за дефектов, обнаруженных на крышках ампул.

Как сообщает Associated Press, подобное решение принято также властями Макао.

Разработчик вакцины BioNTech, а также ее китайский дистрибьютор Fosun Pharma на данный момент не видят причин считать, что препарат представляет опасность, однако вакцинацию решили приостановить из предосторожности.

В департаменте здравоохранения Гонконга сообщили, что партия с дефектными флаконами составила почти 1,3 миллиона доз, причем, использовали из этой партии уже около 150 тысяч.

"Fosun Pharma обещает провести немедленное расследование, поэтому они собираются обратиться к производителю в Германии, чтобы изучить их производство. Когда вакцины прибудут в Гонконг, Fosun получит видение всей логистической цепочки, чтобы выяснить, является ли это причиной нынешней ситуации", – говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 марта, спустя три дня после вакцинации от коронавируса препаратом BioNTech умер 66-летний житель Гонконга. Это уже седьмой житель страны, умерший после вакцинации вообще, однако это первая смерть после вакцинации конкретно этим препаратом, закупленным в Германии. Следует отметить, что связи между предыдущими семи смертями и инъекцией вакцины ученые не обнаружили.

Фокус сообщал о том, что 16 февраля компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта, однако этого не произошло.

Страны Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca от коронавируса под влиянием политиков и общественности, однако связь между использованием препарата и летальными случаями не подтверждена. Об этом заявил врач-инфекционист, иммунолог Федор Лапий.