В Гонконге зафиксировали первую смерть после вакцинации препаратом BioNTech

Умершим, по данным журналистов, оказался страдающий сахарным диабетом и другими хроническими болезнями 66-летний мужчина. После первой инъекции он жаловался на недомогание.

В пятницу, 19 марта, спустя три дня после вакцинации от коронавируса препаратом BioNTech умер 66-летний житель Гонконга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это уже седьмой житель Гонконга, умерший после вакцинации вообще, однако это первая смерть после вакцинации конкретно этим препаратом, закупленным в Германии. Следует отметить, что связи между предыдущими семи смертями и инъекцией вакцины ученые не обнаружили.

Умерший в пятницу мужчина страдал от сахарного диабета и других хронических болезней. После первой инъекции пациент жаловался на недомогание.

В Гонконге бесплатная и добровольная вакцинация стартовала 26 февраля, и с тех пор первую дозу вакцин Sinovac и BioNTech получили почти 300 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса Pfizer поступит в Украину уже в апреле. По словам заведующего отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александра Заики, всего будет несколько траншей.

Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доставка в Украину вакцины от производителя Pfizerзадерживается из-за "юридических моментов". По его словам, "в ближайшее время этот вопрос будет решен".

16 февраля сообщалось, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 10 марта заявил, что вакцину Pfizer могут доставить в Украину в ближайшие недели.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. По его словам, Евросоюз уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с вирусом и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.