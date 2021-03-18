Вакцина от коронавируса Pfizer поступит в Украину уже в апреле, – ЦОЗ

Американская вакцина будет поступать траншами.

Антикоронавирусная вакцина производства американской компании Pfizer поступит в Украину в апреле.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

По его словам, первые поставки будут уже в апреле, всего будет несколько траншей.

"В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину", – отметил Заика.

Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доставка в Украину вакцины от производителя Pfizer задерживается из-за "юридических моментов". По его словам, "в ближайшее время этот вопрос будет решен".

16 февраля сообщалось, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 10 марта заявил, что вакцину Pfizer могут доставить в Украину в ближайшие недели.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. По его словам, Евросоюз уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с вирусом и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.