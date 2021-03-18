Антикоронавірусна вакцина Pfizer надійде в Україну у квітні, — ЦГЗ

Американська вакцина буде надходити траншами.

Антикоронавірусна вакцина виробництва американської компанії Pfizer надійде в Україну у квітні.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заїка.

За його словами, перші постачання будуть уже в квітні, усього буде кілька траншів.

"У квітні вже будуть перші постачання. Також постачання будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість нададуть одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих постачань узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", — зазначив Заїка .

Зазначимо, що раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що доставка в Україну вакцини від виробника Pfizer затримується через "юридичні моменти". За його словами, "найближчим часом це питання буде вирішене".

16 лютого повідомлялося, що компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 10 березня заявив, що вакцину Pfizer можуть доставити в Україну в найближчі тижні.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX. За його словами, Євросоюз уже надав 190 млн євро Україні на боротьбу з вірусом і 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.