У Гонконзі зафіксували першу смерть після вакцинації препаратом BioNTech

Померлим, за даними журналістів, виявився 66-річний чоловік, який страждав цукровим діабетом та іншими хронічними хворобами. Після першої інʼєкції він скаржився на нездужання.

У п'ятницю, 19 березня, через три дні після вакцинації від коронавірусу препаратом BioNTech помер 66-річний житель Гонконгу. Про це повідомляє South China Morning Post.

Це вже сьомий житель Гонконгу, який помер після вакцинації взагалі, проте це перша смерть після вакцинації конкретно цим препаратом, закупленим в Німеччині. Варто зазначити, що зв'язки між попередніми семи смертями та ін'єкцією вакцини вчені не виявили.

Померлий в п'ятницю чоловік страждав від цукрового діабету та інших хронічних хвороб. Після першої ін'єкції пацієнт скаржився на нездужання.

У Гонконзі безкоштовна і добровільна вакцинація стартувала 26 лютого, і відтоді першу дозу вакцин Sinovac і BioNTech отримали майже 300 тисяч осіб.

Як повідомлялося раніше, вакцина від коронавірусу Pfizer надійде в Україну вже в квітні. За словами завідувача відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександра Заїки, всього буде кілька траншів.

Зазначимо, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що доставка в Україну вакцини від виробника Pfizer затримується через "юридичні моменти". За його словами, "найближчим часом це питання буде вирішено".

16 лютого повідомлялося, що компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 10 березня заявив, що вакцину Pfizer можуть доставити в Україну в найближчі тижні.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу у межах механізму COVAX. За його словами, Євросоюз вже надав 190 млн євро Україні на боротьбу з вірусом і 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.