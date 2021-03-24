У Гонконзі припинена вакцинація препаратом Pfizer

Причина припинення — виявлення великої партії вакцини в дефектних флаконах.

Влада Гонконгу призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer через дефекти, виявлені на кришках ампул.

Як повідомляє Associated Press, подібне рішення ухвалене також владою Макао.

Розробник вакцини BioNTech, а також її китайський дистриб'ютор Fosun Pharma наразі не бачать причин вважати, що препарат становить небезпеку, однак вакцинацію вирішили призупинити з обережності.

У департаменті охорони здоров'я Гонконгу повідомили, що партія з дефектними флаконами склала майже 1,3 мільйони доз, причому, використовували з цієї партії вже майже 150 тисяч.

"Fosun Pharma обіцяє провести негайне розслідування, тому вони збираються звернутися до виробника в Німеччині, щоб вивчити їхнє виробництво. Коли вакцини прибудуть в Гонконг, Fosun отримає бачення всього логістичного ланцюжка, щоб з'ясувати, чи є це причиною нинішньої ситуації", — йдеться в повідомленні департаменту.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 19 березня, через три дні після вакцинації від коронавірусу препаратом BioNTech помер 66-річний житель Гонконгу. Це вже сьомий житель країни, який помер після вакцинації взагалі, проте це перша смерть після вакцинації конкретно цим препаратом, закупленим у Німеччині. Слід зазначити, що зв'язки між попередніми семи смертями й ін'єкцією вакцини вчені не зафіксували.

Фокус повідомляв про те, що 16 лютого компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня, однак цього не сталося.

Країни Євросоюзу призупинили вакцинацію AstraZeneca від коронавірусу під впливом політиків і громадськості, проте зв'язок між використанням препарату та летальними випадками не підтверджена. Про це заявив лікар-інфекціоніст, імунолог Федір Лапій.