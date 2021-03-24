Военный переворот в Мьянме: военные застрелили 7-летнюю девочку (фото)

Событие произошло в ходе рейда семьи Мио Чит, представители порядка также избили и арестовали 19-летнего брата.

В Мьянме во время рейда полицейских в городе Мандалай была убита самая молодая среди известных жертв репрессий 7-летняя девочка. Об этом сообщает BBC.

Военные пришли домой к семье Мио Чит, они искали в их районе людей с оружием. Зайдя к ним, они спросили, есть ли еще кто-то дома у отца семейства. Отец сказал: "нет", но военные не поверили, и начали обыскивать дом. Во время этого к отцу подбежала 7-летняя дочка Кхин. Военные выстрелили и попали в девочку.

[ + – ] Семья убитой девочки Фото: BBC

"Я не могу, папа, это слишком больно", — передает последние слова своего ребенка отец У Маунг Ко Хашин Бай.

Девочка скончалась через тридцать минут в машине, в которой ее везли в больницу.

Сообщается, что военные также избили и арестовали 19-летнего сына семейства.

Организация "Спасите детей" заявляет, что смерть детей вызывает особую тревогу, учитывая то, каким образом были убиты эти дети.

[ + – ] Событие произошло в городе Мандалай Фото: BBC

По данным Ассоциации помощи политзаключенным в ходе репрессий арестовано не менее 2000 человек. В ходе протестов убито около 170 людей. Полиция и военные используют боевые патроны против протестующих, избивают людей, а также устраивают рейды по домам активистов.

Напомним, Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну. Президент страны Вин Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи задержаны, их местонахождение неизвестно.

Силовики с февраля месяца 2021 года начали использовать боевые патроны против протестующих.