Військовий переворот у М'янмі: військові застрелили 7-річну дівчинку (фото)
Подія сталася під час рейду сім'ї Міо Чит, представники порядку також побили і заарештували 19-річного брата.
У М'янмі під час рейду поліцейських у місті Мандалай була вбита наймолодша серед відомих жертв репресій 7-річна дівчинка. Про це повідомляє BBC.
Військові прийшли додому до родини Міо Чит, вони шукали в їхньому районі людей зі зброєю. Зайшовши до них, вони запитали, чи є ще хтось вдома у батька сімейства. Батько сказав: "немає", але військові не повірили, і почали обшукувати будинок. Під час цього до батька підбігла 7-річна донька Кхін. Військові вистрілили і потрапили в дівчинку.
"Я не можу, тато, це занадто боляче", — передає останні слова своєї дитини батько У Маунг До Хашін Бай.
Дівчинка померла через тридцять хвилин у машині, в якій її везли в лікарню.
Повідомляється, що військові також побили і заарештували 19-річного сина сімейства.
Організація "Врятуйте дітей" заявляє, що смерть дітей викликає особливу тривогу, з огляду на те, яким чином були вбиті ці діти.
За даними Асоціації допомоги політв'язням під час репресій арештовані не менше 2 000 осіб. Під час протестів вбиті майже 170 людей. Поліція і військові використовують бойові патрони проти протестувальників, б'ють людей, а також влаштовують рейди домівками активістів.
Нагадаємо, Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу збройними силами Міну Аунг Хлайну. Президент країни Він Мʼїн і фактичний глава держави, глава правлячої партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі затримані, їх місцезнаходження невідоме.
Силовики з лютого місяця 2021 року почали використовувати бойові патрони проти протестувальників.