Військовий переворот у М'янмі: військові застрелили 7-річну дівчинку (фото)

Подія сталася під час рейду сім'ї Міо Чит, представники порядку також побили і заарештували 19-річного брата.

У М'янмі під час рейду поліцейських у місті Мандалай була вбита наймолодша серед відомих жертв репресій 7-річна дівчинка. Про це повідомляє BBC.

Військові прийшли додому до родини Міо Чит, вони шукали в їхньому районі людей зі зброєю. Зайшовши до них, вони запитали, чи є ще хтось вдома у батька сімейства. Батько сказав: "немає", але військові не повірили, і почали обшукувати будинок. Під час цього до батька підбігла 7-річна донька Кхін. Військові вистрілили і потрапили в дівчинку.

[ + – ] Сім'я убитої дівчинки Фото: trump-elections

"Я не можу, тато, це занадто боляче", — передає останні слова своєї дитини батько У Маунг До Хашін Бай.

Дівчинка померла через тридцять хвилин у машині, в якій її везли в лікарню.

Повідомляється, що військові також побили і заарештували 19-річного сина сімейства.

Організація "Врятуйте дітей" заявляє, що смерть дітей викликає особливу тривогу, з огляду на те, яким чином були вбиті ці діти.

[ + – ] Подія сталася в місті Мандалай Фото: trump-elections

За даними Асоціації допомоги політв'язням під час репресій арештовані не менше 2 000 осіб. Під час протестів вбиті майже 170 людей. Поліція і військові використовують бойові патрони проти протестувальників, б'ють людей, а також влаштовують рейди домівками активістів.

Нагадаємо, Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу збройними силами Міну Аунг Хлайну. Президент країни Він Мʼїн і фактичний глава держави, глава правлячої партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі затримані, їх місцезнаходження невідоме.

Силовики з лютого місяця 2021 року почали використовувати бойові патрони проти протестувальників.