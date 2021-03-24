Президент Туркменистана написал новую песню, вдохновившись рождением жеребенка (видео)
Премьера композиции состоялась в Ашхабаде на церемонии награждения старшего конюха.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую песню в соавторстве с внуком Керимом. Об этом сообщает Turkmenportal.
Премьера композиции "Мой белый город − Ашхабад" состоялась в столице страны на церемонии награждения старшего конюха Ахалтекинского конного комплекса.
Стихи написал глава государства, музыку − его внук Керим Бердымухамедов. Президент вдохновился рождением жеребенка по имени Ашхабад.
Как отмечает издание, несколько лет назад на торжествах в честь праздника туркменского скакуна президент Бердымухамедов вместе с внуком исполнил песню собственного сочинения, посвященную жеребенку.
Кстати, ранее Бердымухамедов и его внук Керим исполнили советский хит "Каракум" в новой аранжировке. А в прошлом году Бердымухамедов устроил новогодний корпоратив для чиновников и выступил на нем в роли диджея.
Гурбангулы Бердымухамедов является неизменным президентом Туркменистана с 2007 года. Он известен своими одиозными решениями, музыкальной деятельностью и полной узурпацией власти. Государством управляет президент и его семья, которую он назначает на государственные должности.
Ранее президент Туркменистана устроил соревнование по скоростному записыванию его слов прямо на стадионе. Лечить коронавирус Бердымухамедов предложил корнем солодки.