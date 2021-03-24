Президент Туркменістану написав нову пісню, надихнувшись народженням лоша (відео)

Прем'єра композиції відбулася в Ашхабаді на церемонії нагородження старшого конюха.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов написав нову пісню в співавторстві з онуком Керімом. Про це повідомляє Turkmenportal.

Премʼєра композиції "Моє біле місто — Ашхабад" відбулася в столиці країни на церемонії нагородження старшого конюха ахалтекінського кінного комплексу.

Вірші написав глава держави, музику — його онук Керім Бердимухамедов. Президент надихнувся народженням лоша на імʼя Ашхабад.

Як зазначає видання, кілька років тому на урочистостях на честь свята туркменського скакуна президент Бердимухамедов разом з онуком виконав пісню власного наприсання, присвячену лошаті.

До речі, раніше Бердимухамедов і його онук Керім виконали радянський хіт "Каракум" у новому аранжуванні. А минулого року Бердимухамедов влаштував новорічний корпоратив для чиновників і виступив на ньому в ролі діджея.

Гурбангули Бердимухамедов є незмінним президентом Туркменістану з 2007 року. Він відомий своїми одіозними рішеннями, музичною діяльністю і повною узурпацією влади. Державою керує президент і його родина, яку він призначає на державні посади.

Раніше президент Туркменістану влаштував змагання зі швидкісного записування його слів прямо на стадіоні. Лікувати коронавірус Бердимухамедов запропонував коренем солодки.