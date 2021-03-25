Первый разговор президентов Украины и США будет символичным, – Госдеп

Откладывая разговор с Зеленским, Байден тем самым подталкивает президента Украины к "выполнению обещаний, которые он дал украинскому народу".

США готовы поддержать Украину в обороне от агрессии со стороны России, а также в преодолении внутренних вызовов, в реформах и в борьбе с коррупцией. Об этом сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки" заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент. Он отвечает за политику США в отношении региона и Украины.

Кент заявил, что самое главное – чтобы президент Владимир Зеленский сохранял приоритеты и выполнял свои обещания, которые он дал украинскому народу. Он напомнил, что в 2019 году Зеленский и "Слуга народа" победили на обещаниях реформ и изменений.

"Международным партнерам – МВФ или США – будет сложно продолжать поддержку Украины, если их усилия не ведут к необходимым стране реформам и изменениям", – добавил Кент.

Отвечая на вопрос, почему президент США Джо Байден до сих пор не разговаривал с Зеленским по телефону, Кент сказал: "Такой звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Но для этого успеха должны быть сделаны правильные действия и правильные реформы".

Поясняя, почему для США важна Украина, Кент назвал ее опорой восточнославянского мира. Он напомнил слова своего учителя Збигнева Бжезинского, который считал, что если Украина достигнет успеха, это даст настоящий импульс для реформ в России в долгосрочной перспективе.

"Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие утверждения России просто не соответствуют действительности", – резюмировал Кент.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал бизнес "немедленно отказаться" от сотрудничества с "Северным потоком – 2". "Госдепартамент вновь предупреждает, что любая организация, которая принимает участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2", рискует подпасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу в проекте", – заявил Блинкен.

По его словам, Вашингтон продолжает считать строительство газопровода исключительно политическим проектом, реализация которого выгодна России. Якобы его цель – разделить Европейский союз и ослабить его энергетическую безопасность.

Блинкен озвучил 8 приоритетов во внешней политике США. Основным приоритетом для Штатов во внешней политике станет политика дипломатии, а не политика военного вмешательства. Но при этом Блинкен отметил, что успех такой политики возможен только при условии наличия мощной и сильной армии.